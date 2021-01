Alerta Unidad Cibernética de fraudes en venta y renta de tanques de oxígeno

HERMOSILLO, Sonora.- Fraudes de venta o renta de tanques de oxígeno en plataformas en línea se han presentado en México, informó Diego Salcido Director de la Unidad Cibernética de la SSP y pidió a los sonorenses estar alertas en las compras de estos insumos vía Internet.



Explicó que por el alto nivel de contagio del coronavirus hay un incremento en la demanda de estos servicios.

“Se han dado casos en otros estados, principalmente en la Ciudad de México, que es donde se detectó este incidente, que el público veía ofertas de tanques de oxígeno por debajo del precio del mercado y con supuesta disponibilidad inmediata”.



“Donde el vendedor les ofrecía que por una cantidad mínima del costo real, ellos les entregaban el tanque de oxígeno en menos de dos horas en su domicilio, previo a un depósito bancario”, señaló.



El ciudadano al hacer la transferencia de dinero, el vendedor desaparecía y las líneas de redes sociales y el celular por donde se comunicaban lo habían bloqueado.



En la Ciudad de México hasta el 5 de enero se han presentado 290 reportes y se detectaron 13 sitios falsos en páginas web que fueron suspendidas por tratar de estafar a las personas.



“Hacemos un llamado a los sonorenses que no se dejen engañar, que no caigan, si ven este tipo de ofertas en estos insumos, en las redes sociales o en las páginas de Internet que primero lo verifiquen, no acepten un trato donde les pidan que hagan el pago por adelantado del producto”, manifestó.



Los establecimientos seguros de estos giros tienen cerca de 30 trabajando en la región y piden la mayoría de las veces que acuda el interesado para entregarle el tanque; en caso de comprar estos productos en una página web primero la deben de verificar.



En caso de hacer un trato con un particular que no sea en un domicilio particular, de preferencia que sea en un punto intermedio y estar siempre acompañado de alguien, aunque no es recomendable porque los tanques pueden estar llenos de un gas de poca calidad.



Recordó que al inicio de la pandemia los delincuentes buscaron engañar a la población con promesas de ventas de gel, mascarillas N95 y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública recibió 6 denuncias.