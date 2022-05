Alejandra Valencia: Con la mira en París

Tras lograr medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, la destacada atleta sonorense está enfocada en obtener la presea áurea en París 2024

¿Por qué decidiste volverte una 'master' del tiro con arco?



"Para mí, lo que me mantiene ahí todos los días es el reto de siempre mejorar: hacer mejor la flecha que ya pasó; si la hiciste mal, la siguiente mejorarla. Si la tiraste bien, la siguiente repetirla... siempre hay un reto más allá".

Tras tu exitosa participación en Tokio 2020, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras actualmente?



"Ahorita, ya ganamos pase a Centroamericanos, nos falta ganar el pase a Panamericanos para el próximo año; en 2023 también vamos por las plazas para los Juegos Olímpicos; yo no tengo medido en mi carrera si estoy en la cumbre o en tal lugar, sino que me voy yendo por ciclos, éste apenas va empezando: la mira está en París".

¿Cuál es tu expectativa para los próximos Juegos Olímpicos?



"Ganar; desde que entré a la selección nacional es lo que se ha estado buscando... hemos estado cerca, aún no se nos da y es lo que queremos hacer. Sabemos que podemos, estamos arreglando pequeños detalles... el año pasado fuimos subcampeonas del mundo, eso quiere decir que vamos por buen camino: queremos esa medalla por equipos, mixta e individual".

¿Cómo te preparas física y mentalmente?



"Con mi preparador físico, Hugo y mi entrenador, Miguel Flores trabajamos para ver qué cargas vamos a hacer cada semana; con mi psicóloga, vemos técnicas para ayudarme en visualización, respiración y calmar pensamientos intrusivos".

Después de cada jornada tan intensa, ¿cómo recargas energías?



"Durmiendo las horas que tocan, trato de no desvelarme y dormir cuando pueda. Por ejemplo, después del entrenamiento de la mañana y la fisioterapia, como y aprovecho para dormir. En la tarde entreno, me voy al gimnasio, de ahí a cenar, esparcirme un ratito y me acuesto a las 23:00 horas máximo".

¿Tienes algún ritual especial para dormir mejor?



"La verdad no, porque soy muy buena para dormir, pero si no puedo echarme mi siestita, tengo técnicas de relajación profunda para no llegar a la inconciencia, pero sí relajarme como si hubiera dormido".

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL que siguen tu carrera y celebran tus logros:



"Gracias por tener esa atención hacia mí, a lo que he hecho y lo que he logrado. Que sigan pendientes, porque todavía le voy a dar mínimo hasta 2024. Por mi parte, voy a seguir dando lo mejor de mí".

"Tengan confianza en sí mismos, en lo que cada quien sabe hacer. La confianza es algo que se pierde muy fácil y es muy difícil volverla a ganar"



Alejandra Valencia



Arquera, medallista olímpica



Línea del tiempo

2011 Juegos Panamericanos Guadalajara

Gana medalla de oro, individual y en equipos

2012 Juegos Olímpicos Londres 2012

Califica a la edad de 17 años

2015 Juegos Panamericanos Toronto

Gana medalla de plata en equipos

2016 Juegos Olímpicos Río 2016

Califica a semifinales; se posiciona en cuarto lugar

2018 Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla

Gana tres medallas de oro: individual, equipo y mixto

2019 Juegos Panamericanos Lima

Gana medalla de oro individual, de plata en equipos y de bronce en mixto

2021 Juegos Olímpicos Tokio 2020

Gana medalla de bronce en equipo

2021 World Archery Championship

Gana medalla de plata en equipo femenil

2021 Número 1 en equipo, clasificación mundial de todos los eventos del año