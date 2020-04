Alcohol al 70% en gel, el ideal contra Covid-19: Investigador de la Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Es necesario usar alcohol gel con concentraciones del 70 % y no mayores o menores a eso, porque podrían tener un resultado contraproducente con el efecto sanitizante del virus, afirmó Edwin Barrios Villa, Profesor Investigador de tiempo completo en microbiología, virología y micología de la Universidad de Sonora.

“Este es un virus que es sensible a la fórmula del jabón y el agua porque el jabón tiene una actividad química sobre la envoltura del virus y eso genera algo que se llama ruptura de la tensión superficial, lo que elimina la capa protectora del agente viral y por lo tanto es más fácil de destruir”.

“Lo mismo sucede con el alcohol, ya que este elimina la periferia del virus y la posibilidad de que se mantenga viable, pero es muy importante mencionar que el alcohol tiene que utilizarse a una concentración del 70 %, ya que mientras más concentrado este no hay tanto efecto sanitizante, sino que las concentraciones altas pueden ayudar a que se fije más en una superficie”, informó.

En caso de que no se tenga agua y jabón a la mano, la única opción viable para desinfectar las manos es usar gel alcohol, dijo, ya que el alcohol líquido no es tan eficiente y otras sustancias podrían causar afectaciones dermatológicas.

“La recomendación sería la utilización del alcohol en gel como la alternativa más accesible y viable porque no requiere enjuagarse, pero es importante que esté en modo de gel y no usar el alcohol normal, porque de esa manera se mantienen más tiempo el producto en la piel y el alcohol puro se evapora en 1 o 2 segundos, cuando aún el virus puede no haberse eliminado”, explicó.

Barrios Villa fue enfático en que la contingencia de salud causada por el covid-19 no es la única razón para seguir medidas de higiene estrictas, sino que estas deben usarse diariamente para la protección de diferentes virus y bacterias.