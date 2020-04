Alcaldes del Sur de Sonora aceptan las medidas de contención del Covid-19

El presidente municipal de Álamos, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, manifestó que su Gobierno se instruye por medio de epidemiólogos con la intención de tomar las mejores decisiones en beneficio de la población y así resguardarla del coronavirus.

“En Álamos llevamos 30 días (en cuarentena) le vamos a sumar un mes más, creo yo que es necesario porque lo que queremos es que no quede virus, que no sea como en otros países donde y reinicio el brote y seguiremos los procesos como nos indiquen”, expresó

Por su parte, Ramón Díaz Nieblas, alcalde de Huatabampo, reconoció que es difícil predecir la evolución de la pandemia, pero que continuarán sumando esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus.

Con esta enfermedad que es invisible no se sabe cómo va a evolucionar, son cálculos que ellos (los especialistas) hacen pero si se llega a calmar (la pandemia) puede ser antes (que termine la sana distancia) pero si se intensifica no se van a respetar los tiempos señalados. No vamos a aflojar el paso con medidas de restricción con trabajos de higiene de comunicación pidiéndole a la gente que se quede en casa”, señaló.