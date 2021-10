Álamos: Le componen corrido a Angélica por haber salvado a 3 personas

ÁLAMOS.- “De tu pequeñez sacaste un gigantesco valor y nos salvaste uno a uno con ayuda del Señor”, dice el corrido que le compusieron a Lourdes Angélica Soto Félix, quien salvó a sus padres y a su tía de morir ahogados cuando el huracán “Norbert” sorprendió a los almamenses en 2008.

Fueron Emilia y Sergio Mendívil los autores del corrido “La heroína Angélica”, en honor a la mujer que con 37 años subió a su padre, madre y una tía de 80 años de edad al techo de una casa, ayudada con una escalera.

Fue madrugada del sábado a amanecer domingo, yo escuchaba que gritaban y entre dormida me levanté de la cama y noté que el agua me llegaba a los tobillos”, recordó Angélica.

Su madre y su tía, la autora del corrido, estaban en shock, por lo que de manera rápida consiguió una escalera y batallando para estabilizar, subió uno a uno a sus parientes.

“Mi tía no quería subir porque por el agua la escalera estaba inestable, entonces yo la empujé hasta donde pude y alguien la recibió allá arriba”, narró.

El tiempo se acababa, añadió, y el agua seguía subiendo, pero aún faltaba su madre y su padre de subir.

“Mi papá subió más rápido, pero mi mamá no quería subir: ‘Amá, súbete’, le dije, no me dijo, quién te va ayudar a ti me respondió, tu no averigües súbete mamá”.

Con el agua ya en el rostro, Angélica subió por fin, comentó la mujer, quien ahora tiene 50 años de edad y fue inmortalizada en un corrido que le compuso su tía, a quien le salvó la vida.

HURACÁN "NORBERT"

El huracán “Norbert” cobró la vida de tres personas cuando azotó y devastó al pueblo mágico de Álamos la noche del 11 de octubre de 2008.