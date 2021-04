“Ahuyenta” inseguridad a campesinos

GUAYMAS.- El problema de inseguridad al que se enfrentan actualmen - te los valles de Guaymas y Empalme “ahuyentan” a los campesinos, principalmente a los que llegan de los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla y otros del Sur del País.

El productor Marco Antonio Llano Zaragoza señaló que en esta época de cosecha, a diferencia de las anteriores, un buen número de campesinos del Sur del País se han regresado a sus hogares por la inseguridad que se vive en el valle regional, pese a que las autoridades policiales y militares reforzaron la vigilancia.

Hay muchos empleos en el valle: se dejó venir la sandía, el melón y los chiles, y en 20 días empezará la cosecha de la uva y esa también genera muchos empleos. el problema es la inseguridad que está pasando... traemos gente de otros estados y se están yendo. Están atemorizados”, comentó.

Indicó que hoy día los campos de Guaymas y Empalme mantienen activos alrededor de 15 mil empleos con la pizca de sandía, melón y chiles en sus diferentes tipos; en 20 días más iniciará también la de la uva.

PREFIEREN IRSE

El 50% de los trabajadores del campo, mencionó, son originarios del poblado San José, Empalme y las zonas ru - rales, y el 50% restante son personas que cada año buscan los agricultores en algunos estados de México.

“Se nos va la gente, no puedo decir la cantidad, pero es más de la que viene del Sur y aunque vamos por más personal, luego se pasan la voz de como está la situación y ya no quieren estar aquí. Si esto sigue así no nos vamos a completar el personal para la cosecha que viene”, puntualizó.

En los valles de Guaymas y Empalme, dijo, hay alrededor de 12 mil hec - táreas enfocadas a la siembra de hortaliza, pero también hay uva y granos, que en su conjunto generan 15 mil em - pleos en las épocas de cosecha.