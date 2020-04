“Ahoga” la crisis a capitanes y marineros de yates en SC

Tras cumplir un mes sin trabajar, cerca de 180 capitanes y marineros de yates en San Carlos, solicitaron apoyo de autoridades estatales y municipales, para enfrentar la crisis económica que atraviesan en sus hogares.

El capitán del yate Mamagoga, Gilberto Lachica, informó que menos del 20% de los prestadores de estos servicios turísticos perciben un salario fijo por trabajar con particulares, mientras que el resto permanece sin ingresos desde mediados de marzo.

Indicó que la mayoría de los capitanes de embarcaciones turísticas tienen más de 50 años de edad y dependen al 100% del salario que reciben por hora, por día o por semana por los viajes de paseo o pesca que ofrecen en la marina de San Carlos.

“En estos momentos, sí está muy dura la situación porque no hay ninguna ayuda, y no hay sustento para llevar a casa con la familia y eso está afectando a muchos de mis compañeros.

“Nosotros como todos los prestadores de servicios esperamos con ansias la Semana Santa para salir adelante con nuestras deudas y compromisos y este año no la tuvimos”, externó.

El capitán Ramón Raúl Cervantes Rivera exhortó al Gobierno del Estado, en nombre de los 180 capitanes y marineros del turismo náutico, a apoyarlos para hacerle frente a los problemas económicos que tiene cada uno.

Nunca nos habíamos unido a clamar ayuda o apoyos del gobierno estatal o federal, siempre fuimos independientes, pero en ésta tenemos familia y no contamos con apoyo de ningún género, pido a nombre de todos, ser atendidos por la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora”, apuntó.

Gerardo Grajeda, quien también es capitán y dueño de yate, reveló que muchos compañeros están sacando los yates de la Marina San Carlos para llevarlos a la Marina Seca, a fin de reducir gastos.

Subrayó que cada mes, los dueños de embarcaciones turísticas realizan pagos de entre 6 mil y 9 mil pesos para mantener atracados sus yates en los muelles, y en la Marina Seca los costos se reducen a la mitad.

“La semana pasada, algunos ya empezaron a sacar los barcos de la marina, porque no pueden pagar la renta mensual, no hay ingresos y aquí viene algo muy fuerte, porque algunos no podremos pagar el mes de abril y los dueños de la marina nos van a retener en la marina seca, cuando se reactive todo, no podremos trabajar”, indicó.

El capitán Daniel Grajeda aseveró que hay capitanes que lograron comprar sus embarcaciones a base de esfuerzo y hoy en día están pagando un sueldo a sus marineros.