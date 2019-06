Aguantan el "calorón" mientras hacen su trabajo

A la intemperie y soportando temperaturas de 43 grados centígrados, a los hermanos Cienfuegos parece que el calor les hace "lo que el viento a Juárez", mientras se ganan la vida trabajando como albañiles.



Bernardino Cienfuegos, de 57 años de edad y quien es residente de la comunidad de Los Nachuquis, manifestó que aunque el Sol arrecie tiene que llevar el sustento a casa.



"Aguantamos a como se pueda, porque si no trabajamos no comemos la verdad, un día que uno falle al trabajo allá en la cocina la señora no va a tener nada", abundó.



Con una gorra, un trapo en la cabeza y agua es como enfrentan el calor, dijo, pues trabajan desde las 07:00 a las 18:00 horas en Navojoa y luego en bicicleta tienen que regresar a su comunidad ubicada a 13.3 kilómetros.



"Usamos un trapo en la cabeza, una cachucha, trabajamos 20 minutos y corremos a la sombra a descansar cinco minutos, yo ya llevo tres asoleadas seguidas", apuntó.



Claro Cienfuegos, de 61 años de edad, indicó que aunque ya están acostumbrados a las altas temperaturas, algunos compañeros se han desmayado por el calor.



"Hay uno que una vez se cayó para atrás, pero ni modo, tenemos que trabajar y el calor lo capoteamos como podamos", expresó.



Los hermanos Cienfuegos ganan de 200 a 300 pesos diarios, cantidad que apenas les alcanza para las necesidades básicas, mencionaron.