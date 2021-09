Agradan nombramientos en gabinete de gobierno a organismos empresariales de Sonora

HERMOSILLO.- Los organismos empresariales vieron con buenos ojos la designación del gabinete del gobernador electo, el doctor Alfonso Durazo Montaño por su nivel de preparación, sencillez y apertura a trabajar en equipo.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfonso Reina Villegas señaló que le ha tocado tener trato directo con algunas de las personas que asumirán los cargos en el Gobierno estatal y ha podido constatar que son personas preparadas, sencillas, abiertas.

"Esa apertura y esa sencillez nos gusta y la aplaudimos y esperemos que continuemos así en toda su administración, ya con eso vamos de gane”, puntualizó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Ario Bojórquez Egurrola, aseguró que el doctor Álvaro Bracamonte Sierra, quien asumirá la secretaría de Gobierno es un gran investigador y economista capaz que ha tenido contacto con el sector empresarial.

Célida (López Cárdenas) tiene mucha preparación, no dudo que vaya a hacer muy buen papel en turismo porque es una gran conciliadora, una gran política. Memo (Guillermo Noriega) es una persona con muchas tablas, se me hace muy bueno, con muy buena disposición, fuera de ellos no ubico a los demás. Sin duda va a ser un gran equipo y nos van a beneficiar con los perfiles que tienen”, externó.