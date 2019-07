Afirman que SCT todavía no resuelve si habrá paso libre por casetas de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene conocimiento de que existe la solicitud de que no se cobren las casetas de peaje en la "Cuatro Carriles" en Sonora a Caminos y Puentes Federales (Capufe), pero no hay una fecha para dar respuesta, dijo uno de los voceros de la dependencia.



La petición se encuentra en el estatuto de solicitud y una solicitud a una autoridad federal la pueden hacer legisladores, ciudadanos, pero eso no quiere decir que lo que se solicita sea un hecho, aclaró.



El diputado federal por Sonora, Javier Lamarque Cano, en rueda de prensa, aseguró que se había logrado establecer un acuerdo preliminar para que los sonorenses pudieran conducir libremente por la carretera federal número 15 sin pagar peaje.



El supuesto acuerdo se había logrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Banobras y Capufe.





ESTÁ EN LA MESA



Grupo Healy buscó a Capufe y uno de voceros confirmó que la solicitud "está sobre la mesa", pero que no existe una fecha para dar una respuesta.



"Vimos una nota que salió allá en Sonora, es un tipo de presión que se está haciendo, porque dan por hecho algo que no está por escrito", dijo la fuente.



La misma fuente aclaró que "es complicado que se pueda llegar a un acuerdo y se pueda resolver el libre tránsito en la carretera" y de hacerlo se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF).