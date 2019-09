Aficionado de 82 años sueña con ver campeón a Mayos de Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- A sus 82 años de edad Eduardo Camacho Valdez, uno de los primeros reporteros gráficos de Navojoa, pasa sus días en el Asilo de ancianos San Juan de Dios en Pueblo Viejo, desde donde sueña con volver a ver campeón al equipo de beisbol, Mayos.



"Soy Mayo de corazón, ahí tengo la cachucha del equipo, pero es con la que perdieron (la temporada anterior), ahora la que viene es la buena, esta es la que vamos a ganar", expresó con entusiasmo.



La temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico será la edición número 62 e iniciará el 11 octubre próximo, pero don Eduardo ya tiene pronosticada la final.



"Vamos a ganar y me gustaría que fuera contra Culiacán porque es un equipo muy fuerte, pero Sonora rifa (es mejor)", auguró.



En su juventud, dijo, asistía a los juegos de los Mayos, pero sufrió un accidente que lo dejó postrado a una silla de ruedas.



"Tuve un accidente, me atropelló un carro y pues quedé imposibilitado, pero sigo igual, no perdí la memoria, al contrario ahora estoy más alerta a mis casi 83 años", manifestó, "voy para delante, lo de ayer quedó atrás, lo que viene para mí es nuevo".



Camacho Valdez pasa sus días en el asilo de ancianos con sus compañeros con quienes platica del deporte de sus pasiones: El beisbol.