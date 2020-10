Afectan malos hábitos alimenticios la salud de mayos y guarijíos

NAVOJOA..- Desnutrición y obesidad por malos hábitos alimenticios, además del alcoholismo, son algunos de los padecimientos que aquejan a la población de indígenas mayos y guarijíos en el Sur del Estado, coincidieron médicos.

Joaquín Flores Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, indicó que es posible que se presente obesidad, pero a la vez desnutrición, debido a la ingesta de comida chatarra que dejan un alto porcentaje de grasas sin nutrientes.

“En las zonas muy altas guarijías tienen acceso a ciertos productos alimenticios, pero les falta proteína, casi no comen proteína animal, comen muchos vegetales entonces ahí vemos desnutrición de un tipo”, abundó.

Uno de cada tres niños de comunidades indígenas es obeso, situación que es preocupante, subrayó, pues en su etapa adulta podrían desarrollar enfermedades degenerativas.



DE QUÉ SE ENFERMAN

En Etchojoa habitan poco más de 60 mil personas, en su mayoría de origen indígena mayo, en la que abundan enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas pulmonares y enfermedades de gastritis crónicas, mencionó Virginia Vega, coordinadora de Salud Municipal.

Lamentó que estos padecimientos hacen más vulnerables a los nativos a sufrir coronavirus y con síntomas graves.

“Etchojoa, de acuerdo a nivel poblacional tenemos más o menos 1% de personas indígenas contagiados de Covid-19, esto debido a hábitos incorrectos alimentarios y aunado a enfermedades crónico degenerativas como hipertensión arterial y diabetes y enfermedades respiratorias crónicas”, abundó.

Con más de 457 casos, Etchojoa ocupa el lugar número doce entre los municipios de Sonora con más contagios de coronavirus de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado.

“Tomando en cuenta que Etchojoa cuenta con un 80% a 100% prácticamente de los ciudadanos indígenas; si tenemos enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas de enfermedad pulmonar, enfermedades de gastritis crónicas”, añadió.

Jesús Sánchez Flores, director de Salud Municipal de Navojoa, coincidió en que por la mala alimentación en las comunidades los grupos étnicos se vuelven vulnerables al coronavirus.

"El Covid-19 no se va a ir, por lo que en las comunidades debe de haber conciencia y ser costumbre protegerse sobre todo cuando salgan de su casa, que usen correctamente el cubrebocas, que también se deben tapar la nariz”, recomendó.

FALTAN RECURSOS

Abel Ramírez Torres, regidor étnico de Huatabampo, reconoció que en los pueblos originarios existe mala alimentación, pero no se debe a malos hábitos sino a la falta de recursos económicos por no haber suficientes fuentes empleo.

Por lo regular porque no comen en el día, muchas veces no desayuna la gente”, apuntó, “muchas veces no hay la solvencia para comer las tres veces al día”.