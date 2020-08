Advierte que podría haber rebrotes de Covid-19

A pesar de que el comportamiento del Covid-19 se ha estabilizado gracias al clima húmedo, ante las actividades masivas que se han presentado en playas y eventos sociales, Sonora podría presentar rebrotes de la enfermedad en las próximas semanas, advirtió el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

“El clima, el calor o la humedad no favorecen los contagios porque si alguien tose en un clima donde hay mucha humedad, las micro partículas que diseminan el virus quedan atrapadas en partículas de vapor de agua y estas no viajan en tramos tan largos”, explicó.

Pero si alguien se empeña en contagiarse lo va a hacer”, manifestó, “porque el hecho no usar cubreboca, no lavarse las manos, ni mantener una sana distancia ya es un empeño de querer contagiarse, y si la población continúa con estas actividades como lo que hemos visto en redes, no habrá calor que valga”.