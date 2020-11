Adulto mayor llora porque le robaron su bicicleta, pero joven logra un milagro

HUATABAMPO.- Con una publicación en su muro de Facebook Perla Guadalupe Serna movió el corazón de la gente y alivió la pena de un hombre humilde a quien le acababan de robar su bicicleta en este municipio.



Fue a las 22:00 horas del pasado martes cuando la joven encontró a don Felipe desesperado buscando su bicicleta pues por la tarde se la acababan de robar, narró.



“Salí a tirar la basura y lo ví (a Felipe) traía un foco, estaba aluzando para la casa y le pregunté que si que hacía por estos rumbos tan noche”, abundó, “me dijo que andaba buscando su bicicleta, que se la habían robado en la Bodega que desde las cuatro de la tarde la andaba buscando”.



La joven se ofreció a publicar en sus redes sociales el caso para que la gente le ayudara a dar con la bicicleta al hombre quien se gana unos pesos como “viene viene” en un supermercado.



“Le pregunté si ya había cenado que ya era muy tarde y le ofrecí agua y me dijo que le trajera agua”, recordó, “entonces ya cuando regrese estaba llorando como un niño pobrecito”.



La publicación de Perla no tardó en dar resultados y ocurrió el milagro pues una señora de buen corazón se contactó con ella



“Le dije Felipe ahorita lo que puedo hacer es publicar y haber si damos con tu bici, si no mañana haber como le hacemos”, añadió, “ya lo iba a llevar a su casa y me habló una señora para que lo llevara y le regaló una bicicleta con todo y candado para que no se la roben”.