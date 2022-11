Adriana Esquer: El impacto de un sombrero

Bajo el lema “A todo sí” y con una gran actitud, la diseñadora originaria de Navojoa se ha presentado en diferentes escenarios que la posicionan a nivel global; su popularidad es tal que poco a poco ha cambiado la visión del accesorio dentro y fuera de México.



Recibió el reconocimiento de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas en 2019 y recientemente, la estatuilla como “Mejor Diseñadora de Accesorios” en la Night of Stars 2022 de The Fashion Group International México.

¿Qué sientes al ser reconocida como una “máster” del diseño de accesorios en México y el Mundo?



“Me siento muy orgullosa: me encanta llevar el nombre de Sonora a otras partes y desde esta trinchera, estar triunfando en plataformas donde sólo la gente del centro del país lo logra; quiero

que esto sea inspiración para otros para seguir soñando y que vean que se puede lograr”.

¿Imaginabas que tus piezas llegarían tan lejos?



“Yo no me esperaba este éxito, se me fueron cumpliendo los sueños muy rápido y empecé a viajar para acompañar a diseñadores; que vean tu trabajo fuera de México te hace sentir impresionante, ha sido gratificante y despierta el interés de llevar tu marca más allá”.

¿Qué es lo más inesperado que has vivido en tu trabajo?



“Todo lo es: yo empecé jugando con la moda y se corrió la voz de mi trabajo muy rápido; de lo más gratificante ha sido que me contactó Saks México a los dos meses de empezar mi marca. para vender mis diseños en esa tienda departamental”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Con sacar mi producto más lejos de México; ahorita sigo aprendiendo a hacer tratos empresariales, ya que en México sigue siendo muy caro sacar productos del país y quiero que eso mejore para mí y para otros”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Que sigan soñando: yo soy una sonorense que ha llevado sus productos a todo el mundo; para mí es un orgullo que en este estado lleno de talento podamos destacar en muchos rubros”.

“Descansar bien es muy importante, la falta de sueño te puede hacer perder tu paz mental y eso te hace tomar malas decisiones”.

Pasarelas

Mercedes-Benz Fashion Week México

Fashion Days San Miguel

Intermoda-Guadalajara

New York Fashion Week

Puerto Vallarta Runway

Luxury Lab Global

Vancouver Fashion Week

Dubai Fashion México

Colaboraciones

Carlos Pineda

Lydia Lavin

Benito Santos

Luciana Balderrama

Montserrat Messeguer

Bernarda

Yoemor

Regina Dondé



Sus modelos