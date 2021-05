Adolescente es sanjuanero desde los 4 años

NAVOJOA.- A sus 13 años de edad, Juan de Dios es un experimentado sanjuanero, pues tiene casi una década dedicado a su santo patrono San Juan.

El adolescente originario de la comunidad de Tierra Blanca Tesia dijo que a los 4 años de edad se inició como sanjuanero, pues prometió que si se curaba del oído participaría en las fiestas de San Juan.

Tengo nueve años saliendo con San Juan, cuando estaba chiquito se me reventó el oído y mis papás y yo hicimos la manda de que si me curaba me convertiría en sanjuanero”, abundó.