¡Acuerdan cierres otra vez! Endurecen medidas sanitarias en Empalme ante el aumento de Covid-19

EMPALME, Sonora.- El Consejo Municipal de Salud acordó endurecer las medidas sanitarias en Empalme durante 15 días para evitar la movilidad de la población y de esa manera prevenir el aumento de casos Covid-19.

Los miembros del consejo determinaron la suspensión del tianguis dominical, mientras que los restaurantes y puestos de venta de alimentos preparados, tanto fijos, semi-fijos, solo deberán de vender para llevar hasta las 22:00 horas.



También decidieron el cierre de gimnasios, bares y cantinas, la suspensión de fiestas en casas particulares y salones de eventos. La venta de alcohol se permitirá hasta las 22:00 horas, y en las plazas públicas no se permitirá la presencia de personas posterior a las 18:00 horas.

Los supermercados serán obligados a abrir más cajas para los clientes para evitar aglomeraciones y su cierre será hasta las 22:00 horas. El transporte urbano y suburbano deberá operar al 50% de su capacidad, y los taxis solo con dos pasajeros, con uso de cubre boca obligatorio.

El Consejo de Salud ordenó la instalación de filtros de revisión en diversos puntos de la ciudad y no se permitirá la circulación vehicular posterior a las 22:00 horas, a excepción de casos urgentes.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado elevó a código rojo al Municipio de Empalme, por riesgo máximo de contagio, junto con Guaymas y tres municipios más en Sonora.



El alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, indicó que el aumento en los casos de coronavirus es consecuencia de la relajación que se dio en diciembre, cuando muchas personas no tuvieron conciencia y acudieron a fiestas.



No se me hace justo que las personas contagiadas de Covid luego estén exigiendo pronta atención al Sector Salud, al personal médico y de enfermeros, cuando somos nosotros mismos los que no hacemos caso a las recomendaciones, expresó.