Acude por primera vez al Festival Ortiz Tirado; tiene 36 años en Álamos

La señora María de Jesús Chávez Haro ha vivido en "La Ciudad de los Portales" por 36 años, los mismos que tiene de realizarse el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT). Pero esta es la primera vez que acude a la variedad de eventos que se ofrecen. Como dueña de un restaurante, no había descanso para ella ni para su esposo, Paúl.

Es el primer año que me toca debido a que teníamos que atender el negocio mi esposo y yo... ya hace tres años lo cerramos pero no estaba aquí, no me tocaba estar aquí en estas fechas, estaba en California. Ahora estoy aprovechando que ando aquí, vine a darle una vuelta a mi casa -su casa-, y pues es por ese motivo que ando aquí disfrutando", explicó.