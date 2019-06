Aconsejan cómo actuar en caso de balaceras

Cuando haya una situación de riesgo, como los enfrentamientos armados, los ciudadanos que están cerca tienen que tirarse al piso, no moverse o ponerse en un lugar seguro, recomendó Alberto Flores Chong, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC).



El funcionario estatal aseguró que desde preescolar hasta universidades se están dando cursos para saber cómo al momento de que ocurran estos incidentes, tanto los alumnos como los maestros.



Por eso, dijo, es fundamental que los simulacros existan en los planteles educativos, pero no sólo los de sismos e incendios, sino los relacionados con estos hechos.



"En cuestiones de centros de trabajo, escuelas o donde hay concentración de personas existen protocolos de cómo atender una situación de este tipo (balaceras o enfrentamientos), donde lo primero que tienen que hacer es tirarse al suelo y no moverte hasta que las cosas se calmen o alejarte en la medida de lo posible", detalló.



Y es que en redes sociales circularon el lunes varios videos de los hechos violentos ocurridos en Agua Prieta, donde se observaba que una familia no sabía qué hacer al momento de escuchar los disparos.



En las escuelas, recalcó, es fundamental que el personal esté capacitado, así como los alumnos, por lo que los simulacros se llevan a cabo en todo el Estado, desde preescolar hasta universidades.



"En algunas escuelas se han estado practicando como una medida de precaución únicamente, pero pues esperemos que cada vez sea menos, que no sean situaciones que estén ocurriendo

cotidianamente.



INDIGNA ACCIÓN DE RAPIÑA



Indignación causó a los sonorenses un video que circuló en las redes sociales donde se aprecia a personas llevarse artículos de uno de los vehículos donde el lunes pasado fueron acribilladas dos personas en Agua Prieta.



"Qué rabia verlos hasta arriba del carro buscando qué robarse… no pierden oportunidad los méndigos ratas", se leía en los comentarios de quienes vieron el video.



Otros comentaron: "Qué larga la raza", y en general los comentarios que hacían referencia a la rapiña que se realizó en un vehículo Chevrolet, color guinda, donde fueron encontradas dos de las víctimas fueron negativas.



También hubo quienes consideraron que esta situación les traería problemas legales, ya que contaminaron la escena del crimen que posteriormente sería analizada por especialistas.