AMLO volverá a Hermosillo en marzo por caso ABC, espera que haya consenso entre familiares

Ciudad de México (GH).- El 12 de marzo de 2020 el Presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a Hermosillo para reunirse con los padres y madres de los niños fallecidos y lesionados de la Guardería ABC y, para entonces, espera que se pongan de acuerdo y haya consenso, dijo.

El mandatario precisó que sí habrá decreto para la atención vitalicia a los menores lesionados durante el incendio, pero hasta que haya consenso.

Sí habrá decreto de atención vitalicia, sí. Pero hasta que estén de acuerdo, si hay inconformidad no tiene sentido, tiene que haber consenso. Yo voy a regresar el 12 de marzo y espero que para esto ya haya un acuerdo. Hay tensiones, distintas visiones en el mismo colectivo. Estamos buscando un acuerdo general”, dijo.

En caso de que los familiares de los niños lleguen a un acuerdo, el decreto servirá para que lo que se acuerde se mantenga en el tiempo, añadió.

“Que no lo puedan quitar. Estamos hablando de daños que se va a padecer durante muchos años en los niños que tienen lesiones”, precisó.

López Obrador calificó la reunión de ayer jueves en Hermosillo como “muy buena” y reconoció que aunque se presentaron avances, “todavía no es suficiente”.

“Hay demandas incumplidas, se tienen que resolver para el pago de indemnizaciones. Se está esperando que la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) resuelva sobre cómo reparar los daños”, dijo.

El Presidente llamó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a recibir a los padres y madres de los menores.

”Yo me comprometí para pedirle de manera respetuosa al fiscal Alejandro Gertz que los reciba, que les informaré sobre cómo va la investigación, me lo pidieron, me comprometí a eso. Se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos, por eso lo hago. Se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años”, dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó qué hay una denuncia de los padres ante la FGR y pidió que se tomen los elementos presentados en una propuesta que presentó en el pasado el ahora presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y que fueron rechazados.