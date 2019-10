AMLO se compromete con empresarios de Sonora a concluir Cuatro Carriles

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El gobierno federal acordó con el grupo de empresarios sonorenses que se reunió la semana pasada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a concluir la carretera federal número 15 “Cuatro Carriles” lo más pronto posible, mejorar el programa fitosanitario para la entidad y revisar la compra de los estadios Héctor Espino en Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán en Ciudad Obregón.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre la salida que le daría el gobierno federal a los 25 proyectos que le plantearon los empresarios.

López Obrador contestó que además se comprometió a revisar el programa de incentivos para fiscales para toda la franja fronteriza del Norte del País y a concluir la presa Los Pilares en Álamos, Sonora.

Se hizo el compromiso de terminar la carretera, se sigue trabajando, se sigue avanzando en terminar la carretera de concreto que atraviesa Sonora. Ya no queremos decir cuándo porque me informó el Secretario de Comunicaciones que se mencionaba una fecha y nos tomaban los tramos para chantajear, entonces mejor no hablamos de eso. Se va avanzando y vamos a cumplir con terminar esa carretera. Vamos a cumplir nuestro compromiso”, dijo.