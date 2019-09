AMLO proclama el fin de guerra de exterminio contra crimen organizado

El papel que han jugado las Fuerzas Armadas de México en el combate a la inseguridad y la violencia en lo que va de la actual administración fue aplaudido por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Primer Informe de Gobierno.



"Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, con el uso regulado, adecuado de la fuerza", dijo.



El mandatario aseguró que el soldado y el marino es "pueblo uniformado" y que durante su Gobierno el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos.



"Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada", enfatizó. Ya no se permiten redadas, razias, ni masacres, ni se permite la desaparición de personas".



López Obrador informó que todos los días se reúne con su gabinete de seguridad para revisar los datos sobre la inseguridad que vive el País y que ya se desplegaron 58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones.



"Aunque la meta es llegar a 140 mil elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México", precisó.



"Feliz feliz feliz"



Pero, a pesar de reconocer que la inseguridad sigue siendo el principal reto de su administración, AMLO aseguró que México es un País "feliz feliz feliz", por la llegada de la "Cuarta Transformación".



Durante su discurso aseguró que con lo conseguido en nueve meses bastaría para demostrar un cambio de régimen.



"Toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: Están moralmente derrotados", aseguró.



Sus adversarios políticos, los conservadores, no han podido establecer un paralelo entre el último periodo del neoliberalismo "caracterizado por la prostitución y el oprobio" y del nuevo régimen, explicó.



Los mexicanos son felices, aseguró y los empresarios están cooperando con la nueva realidad de México.



Eliminación del fuero a servidores



El mandatario abrió su discurso con la afirmación de que en su administración hay una separación entre el poder económico y el poder político.



Y, aunque aseguró que su Gobierno no interviene en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar su iniciativa de revocación de mandato, la consulta popular y la eliminación del fuero a los servidores públicos."Espero que en el periodo de sesiones que hoy inicia el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia (revocación de mandato), que elimine las trabas legales para la Consulta Popular y cancele el fuero a servidores públicos empezando por el fuero al Presidente de la República", apuntó.

HUACHICOL E IMPUESTOS



El Presidente anunció que con su estrategia de combate al robo de combustible o "huachicoleo", el Gobierno federal logró reducir en 94% ese delito.



El descenso de robo de combustible significará recuperar 50 mil millones de esos al año, dijo.



López Obrador resaltó, frente a los empresarios más ricos de México presentes (como Carlos Slim Helú de Grupo Carso y Germán Larrea de Grupo México) el fin a la condonación de impuestos.



"Aprovecho este mensaje para exponer que mediante decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes contribuyentes empresariales y financieras. Tenemos que aplicar la ley por parejo, ni huachicol arriba ni huachicol abajo", dijo.



El mandatario precisó que ese "ofensivo privilegio de la condonación de los impuestos", significaba que varias empresas y bancos no pagaran impuestos.