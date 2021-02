AMLO anuncia subsidio para la luz en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a subsidiar la electricidad en Sonora este año, como ha ocurrido con los anteriores.

Esto, luego de que la gobernadora Claudia Pavlovich le expusiera la necesidad de un subsidio para Sonora, el mandatario anunció su decisión.

Pensé que me iba a mandar un oficio, que no me iban a emplazar como lo hizo, claro que vamos a apoyar a Sonora con el subsidio a la luz, como lo hacemos año con año, los vamos hacer en este 2021", dijo.