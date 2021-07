AMLO afirma desde Caborca que “la tienen difícil los de la mafia” porque no habrá impunidad

PITIQUITO, Sonora.- Desde uno de los lugares más violentos de Sonora, la región de Caborca-Pitiquito, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tiene que haber una raya, una frontera” entre la autoridad y la delincuencia y prometió que no habrá impunidad pues su gobierno no tiene precio.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Pitiquito, el Presidente puso como ejemplo la aprehensión de 20 involucrados en la masacre de tres mujeres y seis niños en Bavispe.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Antes los delincuentes, tanto la llamada de la delincuencia organizada, como de cuello blanco, eran los que mandaban en las corporaciones encargadas de la seguridad pública y tiene que saberse que hay una raya, una frontera: una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia; cuando ya no hay esa fontanera ya no hay nada, ya no hay autoridad, nada sirve”, dijo.

Foto: Presidencia

AMLO señala a "fantoches"

López Obrador precisó que puede haber quienes pueden “presumir, tirar aceite”, o actuar como “fantoches”.

“De que son jefes, sí, en tanto no se les detiene , porque ya no hay impunidad: no es que estoy bien parado , estoy palanca, el que comete un delito es castigado”.

Y agregó: “¿Quieren un ejemplo? Lo que sucedió con el asesinato de seis niños, y tres mujeres en Bavispe, ¿Qué pensaban?, ¿qué iban a quedar impunes esos crímenes?, pues no, hay 20 detenidos; nos llevó tiempo, pero se hizo justicia, así será siempre”, dijo.

El mandatario afirmó que no hay impunidad y que al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie, pues su gobierno no llegó con el apoyo “de grupos de interés”.

“La tienen difícil los de la mafia, porque ¿cómo le van hacer si no tenemos precio?, lo que estimamos más importante en la vida, es la honestidad, está doctrina es la que queremos que se vaya entendiendo”, indicó.