A sus 99 años lo único que pide es un trabajo

NAVOJOA.- Pese al abandono de sus familiares y una lesión de cadera que lo obliga a usar una silla de ruedas, a sus 99 años de edad don Cástulo González Guerrero lo único que pide es trabajo.

El adulto mayor, quien el mes de marzo del año pasado fue abandonado por sus familiares en el Hospital General de Navojoa, donde lo trataron de una fractura de cadera que sufrió cuando un auto lo arrolló, hoy se encuentra en el asilo de ancianos San Juan de Dios de Pueblo Viejo.

"Mi familia se fue a Los Ángeles, no quisieron saber de mí, yo estoy solo aquí en Navojoa", expresó, "a mí nunca me gustó la vagancia, a mí me gustó trabajar".

El originario de la colonia Tierra Blanca recordó que se ganaba la vida como albañil hasta el día en que sufrió el accidente donde lo atropelló un vehículo.

"Lo que quiero es trabajar, ayúdenme, trabajar donde sea que me den trabajo", clamó, "quiero trabajar, ya sea aquí (en el asilo) o afuera".

El día del accidente iba caminando rumbo a su casa, recordó, cuando de repente un auto lo embistió por la espalda, luego un pariente lo internó en el Hospital General, donde duró más de tres meses abandonado hasta que personal de DIF lo llevó al asilo.

"Estoy a gusto aquí, me tratan muy bien, pero me la llevo viendo televisión, yo necesito trabajar", insistió.