A seguir con el trabajo: Claudia Pavlovich tras denunciar amenaza

HERMOSILLO, Sonora.- La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, afirmó que el siguiente paso luego de interponer una denuncia de hechos por la manta en la que se escribieron amenazas contra ella y su familia, es seguir con su trabajo.

"Ya está en manos de la Fiscalía, presenté una denuncia como debo de hacerlo como Gobernadora es mi deber y mi derecho y como les dije también nadie va a manchar mi nombre, que creo que esa es la intención más que todo", aseveró.

Ayer viernes apareció una manta colgada en el puente conocido como El Gallo, en la salida Sur de Hermosillo, con un mensaje que, según lo que se dio a conocer contenía amenazas contra la mandataria estatal y su familia, además de las corporaciones municipales y estatales. Pavlovich Arellano acudió ayer mismo ante la FGJE a interponer la denuncia de hechos contra quien resulte responsable.

"Yo voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre, de frente con la gente no paro de trabajar, la gente necesita trabajo, necesita que uno dé resultados y darle la cara, pero sí no voy a permitir que nadie, y se van a topar con pared, que nadie trate de ensuciar mi nombre que es por lo que veo una clara intención", apuntó.

Sonora necesita respuestas de muchos temas, dijo, por lo que ella continuará con su trabajo como Gobernadora del Estado.

Luego de recorrer los stands del bazar escolar organizado por DIF Sonora en el Centro de Usos Múltiples, la mandataria estatal hizo un breve recuento de las actividades que realizó en San Luis Río Colorado durante su gira del viernes en la que hizo entrega de la primera vivienda del programa de Mejoramiento Urbano, además de obras de pavimentación y unidades nuevas de transporte escolar.

Señaló que sigue en pie la reunión de seguridad el próximo martes con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, además de los alcaldes de Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme.

Ese mismo día estará en Sonora la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien inaugurará el parque fotovoltaico La Orejana, evento en el que no podrá estar, ya que tenía en agenda la reunión con Durazo Montaño.