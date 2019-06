A pesar de haber perdido sus piernas, Melecio no se detiene ante nada

NAVOJOA, Sonora.- Pese a que le amputaron las piernas, Melecio Castro, de 57 años de edad, le pone ganas a la vida y sale a trabajar recolectando botes de aluminio, aunque ya tiene una pensión como jubilado del Ayuntamiento.



El habitante de la colonia Sonora se traslada en un pequeño triciclo de madera que hace avanzar pedaleando con las manos y en la parte de atrás del vehículo tiene un cajón donde recolecta las latas de aluminio.



"Tengo mi pensión, pero no me gusta conformarme y salgo a juntar botes", expresó, "hace cinco años me golpee en las piernas y por la diabetes me amputaron".



La adversidad no lo desanimó, aseveró, pues sigue trabajando para darle lo mejor a su esposa.



"También me dedico a cantar para la Danza del Venado en las fiestas tradicionales", añadió, "no me gusta estar sin hacer nada, hay que buscarle a la vida".



Melecio exhortó a quienes están en una situación similar a la suya a que sigan adelante y no se detengan frente a los obstáculos.



"Hay que buscar la manera de salir adelante y no detenerse, la vida sigue", manifestó.