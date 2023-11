A los 106 años de edad murió con la esperanza de reencontrarse con su hijo

NAVOJOA.- Con la esperanza de ver de nuevo a su hijo, a quien dejó de ver hace tres décadas, Lucía Sombra Mesa murió la noche de ayer a los casi 106 años de edad en la comunidad de Buiyacusi Navojoa, confirmaron familiares.

La adulta mayor, quien era la más longeva de Navojoa, falleció aún por razones desconocidas, mencionó uno de sus hijos, Rodrigo Valenzuela, de 78 años, quien recuerda a su madre con cariño y respeto, pues ella lo enseñó a trabajar cuándo su padre murió.

Doña Lucía se ganó la admiración de la gente porque, en ese entonces, a los 103 años de edad, invertía el dinero que le llegaba del apoyo a los adultos mayores comprando verduras que revendía caminando en las calles del centro de la ciudad.

Mi amá agradecía porque decía que todo Navojoa la conocía, la respetaba”, comentó, “mi amá todo el tiempo trabajó, ella me puso el ejemplo del trabajo y yo no fui a la escuela para poder ayudarla, ella me consiguió mi primer trabajo cuidando vacas”.