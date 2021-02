¡A firme paso! Don Raúl vende elotes a sus 74 años

HERMOSILLO, Sonora.- A paso lento pero firme don Raúl Medellín Esqueda de 74 años empuja el triciclo donde lleva los elotes enteros y el coctel que vende entre semana en la esquina de Héroes de Caborca y Poder Legislativo, en la Colonia Ley 57.

Hace tres años sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas en su cuerpo y dificultad para caminar, él recorría las colonias cercanas ofreciendo el producto, pero había días que vendía muy poco y se quedaba con el material, por lo que se regresaba triste al lugar de alojamiento que le prestan unos vecinos.

“La gente es muy buena conmigo, como ya me cansaba mucho me dijeron que me quedara en esta esquina a vender el elote, como batallaba para vender todo me subieron al Facebook y la gente ha respondido” manifestó, don Raúl quien tiene tres semanas instalado en ese punto.

Cuenta con gran experiencia en este oficio, casi por nada: Son tres décadas de vender elotes y cocteles.

Don Raúl tiene cuatro hijos, quienes lo apoyaron con la compra del triciclo y los utencilios que, sin embargo viven en otras ciudades y los ve muy poco.

“Doy gracias a las personas que me han apoyado, porque con eso pago comida , agua y otros gastos, no tendría nada sin su ayuda, han sido muy pacientes conmigo porque como tiemblo mucho soy lento pero la gente dice que los cócteles están buenos , espero que me sigan comprando” manifestó Medellín Esqueda.

Los vecinos comentaron que don Raúl va unas cuantas horas por su condición de salud y es una persona muy apreciada en la colonia. Cualquier tipo de apoyo será de gran ayuda para él.

¿ANTOJO DE UN COCTELITO?

Si desea comprar elotes o llevarle despensa, puede acudir a:

- Esquina de Héroes de Caborca y Poder Legislativo, en la colonia Ley 57.

- De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas.