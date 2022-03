A dos años del primer caso en Sonora: Cambia Covid la vida de Audomaro Pérez

A dos años de haber sido contagiado por el Covid-19, siendo el primer caso en Sonora, Audomaro Pérez Jiménez afirma que la enfermedad representó en su vida un cambio radical que afectó su salud, su vida profesional y personal en todos los sentidos, pero también le ayudó a pasar más tiempo junto a su familia, y valorar cada minuto a su lado.

“Después del Covid he aprendido a estar más consciente de lo que he pasado, y que hay que cuidarse de lo que sea, porque no sabemos qué va a pasar.

Me ayudó a estar con mi familia y compartir más tiempo con ella, cuando la vida del músico, del artista, es estar separado de la familia, y en esta ocasión el Covid nos unió y nos permitió estar presente”, comentó sonriendo.

Fue el 16 de marzo del 2020 cuando Audomaro recibió el diagnóstico positivo a Covid-19 por parte de las autoridades de Salud en Sonora, convirtiéndose en el primer caso.

En ese momento él no sabía qué pasaría con su vida, admitió, tenía miedo de no superar la enfermedad, o no volver a ver a su familia, pero fueron las palabras de ánimo de su hija, esposa, familiares y amigos, así como los cuidados de todo el personal de salud, lo que le permitió salir adelante.

A dos años del inicio de la pandemia, en la entidad ya se registran 163 mil 470 casos de coronavirus y 10 mil 045 muertes por este virus, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud estatal.

En la sala de su casa, Audomaro Pérez Jiménez narró sus primeros días como enfermo del Covid-19 en marzo de 2020.

TENIA AUDOMARO MIEDO DE MORIR

“En el hospital un doctor me preguntó si tenía miedo de morir y le contesté que sí, él me respondió que ellos también, porque yo era el primer caso de Covid, pero que debíamos echarle ganas”, recordó Audomaro Pérez Jiménez, la primera persona diagnosticada con Covid-19 en Sonora en el 2020.

Desde el hospital le hablaba a mi hija, ella es médico, y me decía ‘échale ganas, tú eres fuerte’, recordó con ojos vidriosos, “no me quiero acordar porque me dan ganas de llorar, pero sus palabras me daban ánimos”.

Pérez Jiménez cree que fue en la ciudad de Chicago donde se contagió del virus, cuando realizaba una gira de trabajo con el grupo Yndio, la banda de donde es guitarrista.

En esa ciudad se hablaba todo el tiempo de que había muchos contagios, contó, pero al no ver a nadie con cubrebocas ni alarmado por ese tema, no le había tomado importancia.

Estábamos en Chicago y escuché que había contagios de coronavirus y no sé qué; yo escuchaba, pero no te imaginas que esta tan fea la cosa, porque veías a la gente como si nada”, mencionó.

PRIMEROS SÍNTOMAS

“Ya en la última tocada llegamos a Los Ángeles y el 9 de marzo nos vinimos en camión a Sonora; llegué aquí el día 10 ya sintiéndome mal, como con síntomas de gripe”, dijo.

Los siguientes cinco días, Pérez Jiménez sólo sintió su salud empeorar, a tal punto que pensó que moriría; fue el 16 de marzo cuando le dijeron que había dado positivo a Covid-19, siendo inmediatamente hospitalizado y aislado de su familia.

Estuve 10 días hospitalizado en total, no es mucho, pero a mi se me hicieron eternos. En ese tiempo yo pedía a Dios que me dieran una oportunidad más para ver a mi familia, porque mi esposa e hijas estaban en México y quería volver a estar con ellas”, compartió.

Pérez Jiménez actualmente se encuentra agradecido de poder haber vencido a la enfermedad, a pesar de que en ese tiempo se conocía muy poco del virus.

A todos los médicos y enfermeros que lo atendieron, dijo agradecerles siempre todo el compromiso que pusieron en ese momento, y las palabras de apoyo que le daban, a pesar de su mismo temor a infectarse.