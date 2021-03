A 27 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- “Era un ambiente de fiesta sin lugar a dudas, estaba hasta el tope todo”, así recordó Mari Carmen Flores cómo se encontraba la colonia Lomas Taurinas hace 27 años cuando recibieron a Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La periodista que cubrió la visita del priista, comentó que “venía como espuma después de unos discursos fuertes, representaba la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República”. Actualmente en la zona donde el sonorense fue víctima de magnicidio se encuentra la Plaza de la Unidad y la Esperanza con una estatua en su honor, colocada justo donde estaba el templete en el que dio su último discurso, pero en 1994 todo era diferente.

“No les importaba que no había pavimento, todo esto era lodazal, el canal de aguas negras que cruzaba”, apuntó.

“El candidato llegó un poco retrasado pero unos minutos atravesó todo hasta llegar a donde estaba un templete, entre la fiesta, todo mundo queriéndolo tocar y nosotros los medios pues igual, haciendo la tarea”, detalló.

Tras dirigir su mensaje, Colosio bajó del templete y caminó para saludar a la multitud que había acudido a verlo; al fondo sonaba la canción “La Culebra” de Banda Machos.

“Mi camarógrafo Mauricio Cota se queda de frente en la parte de atrás y yo voy caminando viéndolo de frente pero voy caminando de espaldas porque siempre quieres ver”, contó.

Entre el empujadero, la gente, el rollo y de pronto !PLAS!, yo nunca escuché un balazo, o sea escuche ruido, griterío, pero yo no puedo decir que escuché el balazo”, agregó.

“Alguien gritó: “Un palazo” pero de palo, pero yo no, yo de pronto escucho el grito y veo como cae, cuando veo cómo es que cae, mis ojos ven rápido pero entonces lo jalan, lo suben, el rollo y yo lo único que alcancé a ver es que tenía los ojos saltados”, relató la periodista.

El mitin terminó en tragedia, Colosio recibió dos disparos: Uno en la cabeza y otro en el abdomen.

Fue trasladado al Hospital General de Tijuana, pero poco más de tres horas después se anunció su muerte. Tenía apenas 44 años de edad.

La periodista destacó que el evento estaba planeado para realizarse en otra colonia, pero lo cambiaron a Lomas Taurinas.

Un día antes del evento el entonces presidente del PRI en Tijuana tuvo una reunión con las autoridades.

“Fue una petición de que la seguridad iba a ser muy discreta, que no iba a ver armas, que el candidato quería tener un contacto muy directo con el pueblo y me refiero a las armas de los policías”, dijo.

El responsable del magnicidio, de acuerdo a las autoridades, fue Mario Aburto Martínez quien se encuentra pagando una sentencia de 45 años en prisión.

DENUNCIA ABUSOS FAMILIA DE ABURTO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA GH.- Através de un video subido a la red social de “YouTube”, la familia de Mario Aburto Martínez, el único hombre que actualmente paga una sentencia de 45 años en prisión acusado del asesinato de Luis Donaldo Colosio, denunció haber sufrido de abusos por parte de las autoridades en aquel momento.

“Este 23 de marzo se van a cumplir 27 años del asesinado de Luis Donaldo Colosio y de que mi hermano está pagando un crimen que no cometió, por lo qué decidimos hacer en este día este video, mi mamá, mi hermana Elizabet la mayor y yo porque queremos que todo el mundo se dé cuenta de los abusos cometidos el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California”, fue como inició el video Karina Aburto, hermana de Mario Aburto.

En el video Karina relata el día en el que detuvieron a su hermano y dice que ella era una niña de 8 años, pero que recuerda que la PGR llegó a su casa gritando y apuntando con las armas.

Señaló que a su mamá la introdujeron dentro de una camioneta, y a ella y a su hermana mayor las mantuvieron juntas en otro automóvil.

“Los hombres olían mucho a alcohol, mi hermana me llevaba en sus piernas, yo tenía mucho miedo porque no miraba a mi mamá, a ella se la llevaron a otro lado.

“Yo recuerdo que uno de los hombres que iban al lado de mi hermana iba tocándola; tocando sus pompis, sus pechos, mientras ella me iba protegiendo para que él no me tocara a mi porque yo recuerdo que con su mano quiso tocarme mi parte privada de enfrente”, declaró Karina mientras se le quebraba la voz.

La mamá de Mario Aburto, María Luisa Ramírez, también dijo que del asesinato de Colosio no saben nada y afirma que las autoridades le dijeron “ustedes tienen que decir que Mario fue el que le quitó la vida a Colosio” y por mas que ella le decía que no podía ser cierto, ya que Mario no contaba con armas, ellos continuaban pidiendo que dijeron eso.

“Cuando llegamos a la PGR nos desnudaron, mi hija estaba chiquita como 8 años y entonces ella decía ‘no, no’ le daba pena quitarse la ropa y nos dijeron: “Si no se quitan la ropa las vamos a matar aquí” entonces nos la quitamos, ellos se burlaban, tenían una cámara y nos tomaban fotos, había unos seis ó siete”, apuntó María Luisa Martínez.

También relatan que las humillaban gritando y burlándose cuando estaban desnudas, “como Dios nos hecho al mundo”. Señaló que además sus dos hijas siendo menores de edad.

Karina mencionó el nombre de “Dora Enriqueta Buitrón Martínez” quien dice era agente de la PGR; de acuerdo con su testimonio supuestamente Dora le llevó las fotos de Karina desnuda a Mario un día que lo estaban torturando.

“Ella le dijo a mi hermano que si él no se decía culpable, que si él no decía que había asesinado al licenciado Colosio que me iban a violar, cuando yo sólo tenía 8 años, fue por eso que mi hermano decidió hecharse la culpa”, afirmó.

El video que dura 26 minutos con 18 segundos señala distintos abusos de los que aseguran fueron víctimas.