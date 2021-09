A 20 años del 9/11: Recuerdan sonorenses imágenes de los ataques terroristas sufridos en EU

Recordar el 11 de septiembre de 2001 para muchos sonorenses que nacieron el siglo pasado es fácil, pues las imágenes transmitidas por televisión sobre los ataques terroristas a Nueva York de ese día, quedaron grabadas en su mente.

Terminando de desayunar al lado de su familia y a punto de irse a sus labores se encontraba José Javier Echeverría Iriarte, el día que las torres gemelas fueron atacadas.

Recordó que mientras comían veían la televisión y que el programa fue interrumpido por un corte informativo para dar a conocer lo que estaba pasando en Nueva York.

El nogalense Luis Alfonso Valenzuela Cubillas rememoró que en la tragedia del 11 de septiembre estaba viendo televisión acostado en su cama y que de pronto salió la imagen del primer avión estrellándose con una de las torres en Nueva York y la primera impresión fue que se trataba de una falla de aviación.

"Pero luego vimos que otro avión se impactó y ya supimos que era una acción de terrorismo y recuerdo que sentí una sensación de sentirme vulnerable pues pensé si eso ocurrió en el corazón de Estados Unidos, que es una potencia, entonces cualquier cosa nos puede pasar a nosotros”, expresó.

La maestra nogalense Guadalupe Nevárez López recordó que ella estaba en sexto grado en ese entonces y cuando llegó a la escuela su profesora estaba llorando mucho viendo la televisión en el salón de clases y decía que sentía temor porque sus hijos eran de Estados Unidos y uno pertenecía al Ejército.

Isabel Sánchez, originaria de la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, dijo que pese a que sólo contaba con 12 años aún tiene claro en su mente la sensación de temor y frustración al ver a gente herida por el ataque terrorista del 11 de septiembre a las torres gemelas.

“Recuerdo que fue algo muy impactante, estaba en primero de secundaria, no tengo fresco de dónde estaba ni qué estaba haciendo; fue un sentimiento entre frustración y miedo al ver tanta gente herida y muerta bajo esos escombros”, recordó.

Para Ángel Daniel Carrasco, de 18 años de edad, parece algo que nada más se ve en las películas.

El joven, desde pequeño escuchaba comentarios sobre el suceso y al momento de preguntar a familiares le platicaban lo sucedido.

Sí conozco el hecho, pero a mí no me tocó, no estaba ni cerca de nacer, pero he leído sobre el hecho cuando es aniversario y en facebook lo comparten”, comentó Mariana Ayled Cabada quien tiene 16 años, y vive en Ciudad Obregón