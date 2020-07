12 menores derechohabientes de Isssteson han sido víctimas del desabasto de medicamentos oncológicos

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 12 niños derechohabientes de Isssteson han sido víctimas del desabasto de medicamentos oncológicos que ha afectado a todo el país desde el año pasado, siendo menores de 1 a 15 años de edad los afectados.

Cielo Bernal Nogales, madre de Chanik, una adolescente de 15 años con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda, contó que ha batallado con el problema de desabasto desde enero, y aunque reconoció la labor de médicos y enfermeros que atienden a su hija, dijo sentirse preocupada ya que cada vez le cuesta más poder comprar los medicamentos que requiere.

Yo no tengo queja ninguna del personal médico de la institución, quiero dejar eso en claro. Tanto médicos, doctoras y enfermeras se han portado excelentes siempre y han dado un servicio de calidad, aún ahora con el tema del Covid", expresó.

"Con lo que he batallado desde enero es con los medicamentos. Mi niña ocupa ciclofosfamida, vincristina, citarabina y etopósidos, todos los he tenido que conseguir yo para que no se interrumpa el tratamiento y no son baratos, pero los consigo porque mi hija los requiere, teniendo que negar otras cosas a ella y a mi otra pequeña, para poder hacerlo posible", agregó.

Los farmacos, expuso, los ha conseguido en Los Angeles a casi 300 o 400 dólares, en la Ciudad de México o Xalapa, incluso en Hermosillo, pero a costos bastante elevados.

Esta situación ha representado momentos de mucho estrés y dolor para Cielo, ya que su prioridad es ver a Chanik sana después de un largo proceso de 20 meses de quimioterapia, pero con este problema ya no solo se tiene que preocupar por eso, si no por conseguir el recurso necesario para conseguir sus medicamentos.

Como ella, contó, se encuentran otros 12 compañeros de Chanik, menores de entre 1 y 15 años de edad, los cuales han tenido que buscar la manera de poder conseguir las diferentes fórmulas.

Esto se ha complicado aún más con la pandemia, ya que no permite a las mamás siquiera poder realizar actividades para sacar el recurso, por ello, Cielo pide el apoyo de Isssteson para que consigan las fórmulas que requieren los menores que pasan por algún tratamiento contra el cáncer.

Por su parte, ISSSTESON informó que los medicamentos oncológicos se encuentran en desabasto nacional desde hace más de 6 meses, y esto ha afectado a todas las instituciones públicas de salud en el País.

Personal de la institución, agregó, ha atendido la situación poniéndose en contacto con los derechohabientes para una solución inmediata.

Derivado de dichas pláticas, se realizó una lista de 8 medicamentos de los cuales se han conseguido 5 para ser surtidos a la brevedad posible. Se trata de las fórmulas de Cardioxane, L-Asparaginasa, Mesna, Mercaptopirina y Vincristina.

En el caso de los tres restantes, que son Ciclofosfamida, Citarabina y Doxorrubicina, ISSSTESON señaló que se buscarán obtener a través de convenios preestablecidos con hospitales privados que cuentan con permisos de importación de medicamentos oncológicos, abasteciéndolos en la brevedad posible.