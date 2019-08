"Ya estamos hartos", afirman los vecinos de Villa Verde

HERMOSILLO, Sonora.- En un lapso aproximado de dos años, vecinos de la cerrada Santo Niño del fraccionamiento Villa Verde han asegurado a alrededor de diez personas que fueron sorprendidas cuando robaban en la colonia;afirman que no es suficiente y piden más vigilancia.



Luego de que el lunes por la noche los habitantes de la colonia ubicada al Poniente del fraccionamiento Tierra Nueva sorprendieran a un hombre cuando robaba en una de las viviendas del lugar, los afectados destacaron que la unión de los vecinos no se da abasto para enfrentarse a los hampones y piden ayuda a las autoridades.



ORGANIZADOS



"De hecho, esta es la cerrada que está más organizada y la verdad sí hemos agarrado a los malditos esos que se meten a robar, y discúlpeme la expresión, pero ya estamos hartos.



"Llevamos como dos años o un poquito más que los vecinos nos organizamos y formamos un grupo", agregó.



"Vinieron los del Ayuntamiento y todo para apoyarnos supuestamente con los rondines, cerramos la barda que está al fondo y que va a dar al monte, porque por ahí es donde se metían los mariguanos, pero la vigilancia de nosotros no es suficiente, necesitamos más rondines", expresó una de las vecinas.



Por temor a represalias, los perjudicados solicitaron permanecer en el anonimato, ya que señalaron que la situación de inseguridad se había calmado, pero los problemas de inseguridad volvieron.



HACEN EL ESFUERZO



Para aminorar un poco la delincuencia, los vecinos de la Santo Niño hicieron un esfuerzo y la mayoría cooperó para restaurar la caseta de vigilancia y poner un guardia de seguridad, por lo menos en las noches, para controlar la entrada y salida de las personas.



"Pero mucha gente no paga, por eso no ponemos en el día, pero aún así nos avisamos por WhatsApp si vemos algo sospechoso.



"Nosotros ya estamos haciendo de nuestra parte", indicó uno de los entrevistados, "y ahora le pedimos a la alcaldesa que nos mande más policías y que limpie las otras cerradas".