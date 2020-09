Tránsito llama a ser prudentes al manejar

HERMOSILLO.- Ante la nueva normalidad y la constante visita de ciudadanos a los balnearios del municipio y la entidad, el director de Tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño, reafirmó las recomendaciones a seguir en el camino a Bahía de Kino y, en general, a la hora de conducir.



El funcionario afirmó, a través de un comunicado que, a lo largo de este fin de semana se vio de nueva cuenta una afluencia nutrida en la comunidad costera, aunque ligeramente menor a los dos fines de semana que pasaron, presentándose dos accidentes sobre la Carretera 100 Estatal, ambos sin resultados fatales.



Va a seguir la operatividad en la carretera 100, estos fines de semana (próximos) va a presentarse igual, ya se ve como algo normal la circulación en la ciudad y más en esas áreas turísticas”, aseveró Durón Montaño.

Estos siniestros, se presentaron durante la madrugada, (de domingo y lunes) y en uno de ellos, se localizaron vestigios de bebidas embriagantes, por lo que recordó la importancia de mantener la operatividad en la ruta entre Hermosillo y el área de playas.



Del mismo modo, reafirmó las recomendaciones para los conductores para prevenir siniestros, siendo la más importante el no combinar la ingesta de alcohol con el manejo, no manejar cansado y checar siempre las condiciones de los vehículos para viajar, además de recordar que la Carretera 100 es una via de dos carriles de circulación con acotamiento, no de cuatro carriles.



Aunado a esto, el comandante explicó que este fin de semana se realizaron 34 operativos carrusel, 11 cambios de conductor y se retuvo a siete conductores ebrios para que no tomaran carretera.