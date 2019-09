Suspenden búsqueda en el Lázaro Cárdenas

HERMOSILLO, Sonora.- La búsqueda del hombre que supuestamente fue arrastrado por la corriente del canal Lázaro Cárdenas la noche del lunes fue suspendida, ya que no hubo datos concretos sobre el hecho y hasta ayer en la tarde no había denuncias de personas desaparecidas.



Juan Francisco Matty Ortega, director de Bomberos de Hermosillo, informó que alrededor de las 19:30 horas recibieron un reporte de que una persona en bicicleta intentó cruzar un canal, en la colonia Miguel Hidalgo y ya no se le vio salir.



“El reporte era de una persona que llevaba un uniforme como de vigilante, primero dijeron un pantalón de color caqui y luego que un pantalón oscuro. Traía un chaleco reflejante, de esos de seguridad, de color verde”, expuso.



Desde que se hizo el reporte hasta las 01:30 horas los rescatistas lo buscaron en el canal, que en ese momento llevaba agua, hasta que llegaron a un área embovedada en la que no pudieron ingresar y suspendieron el operativo.



“Esta mañana (ayer) ingresó el personal a hacer la revisión, pero no había nada. Se encontraron dos bicicletas: Una deteriorada y oxidada y otra como deportiva, en buen estado, pero una persona que andaba por ahí la estaba reclamando que era suya”, indicó.



BUSCARON 10 KILÓMETROS



Alrededor de diez kilómetros fue lo que 20 elementos de Bomberos y 16 paramédicos de Cruz Roja, recorrieron sin encontrar novedad.



Siguió la búsqueda a unos 800 metros hacia el Surponiente, indicó el jefe de Bomberos, hasta que llegaron a un lugar donde el canal se divide en cuatro pequeños arroyos por los cuales también se hicieron recorridos.



“Cuando se hace un reporte de esa naturaleza, sin mayores datos y no hay ningún familiar o conocido, ya sea del trabajo o amigo que reporte la ausencia del desaparecido, lo que hacemos es

cumplir con el trayecto hasta donde pudo haber llegado y no encontramos nada”, explicó.



En caso de que un ciudadano reporte a un desaparecido y crea que sea el mismo que denunciaron al 911, la búsqueda se reanudará.