Se viven ocho robos en horas en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Por lo menos siete robos a comercios y a inmuebles, entre ellos un asalto a un transeúnte, se registraron ayer en diferentes sectores de Hermosillo, de acuerdo con los reportes de la Policía Municipal.



En las calles Balderrama y Saturnino Campoy, de la colonia El Sahuaro, dos hombres habían logrado un botín de cigarros y encendedores en un expendio de bebidas alcohólicas, pero fueron detenidos ayer en la mañana por los agentes de la patrulla número 066.



Los detenidos son Jesús Rafael “N.”, de 40 años, y Javier Alejandro “N.”, de 26 años.



Otro robo se presentó a las 04:51 horas en las calles Monteverde y Camelia, cuando un hombre salía de un automóvil, que no era el suyo, con un esterilizador instrumental en sus manos en la colonia Luis Encinas.



Los policías al llegar se percataron que el detenido, Jesús Ángel “N.”, salía de un carro estacionado al que se le apreciaban los daños en los vidrios. El instrumento robado fue reconocido por el dueño.



Tienda de llantas



A las 06:15 horas, la Policía arrestó al Edu “N.”, de 32 años, por el delito de robo con violencia a comercio cerrado al público. El presunto ladrón intentaba salir de una tienda de venta de llantas, en Solidaridad y Escuinadapa, en la colonia Emiliano Zapata, con una laptop y un proyector.



En bote de basura



En otro caso, un joven, de 19 años de edad, Ángel Guadalupe “N.”, fue detenido ayer a las 06:00 horas por la Policía, por el delito de robo con violencia a una tienda de conveniencia ubicada en las calles Yáñez, entre Quinta y Sexta Privada de Yáñez, en la colonia Modelo. Se le aseguró el bote de basura donde llevaba lo robado.



A las 09:55 horas en las calles José María Morelos y López Portillo, se recibió el reporte de un robo a un establecimiento, donde los ladrones se llevaron una pantalla de 60 pulgadas.



Asalto a transeúnte



En las calles Diez y José María Yáñez, de la colonia Prados del Sol, un estudiante reportó que había sido asaltado por dos hombres, quienes abordaban una bicicleta.



En el camino a la escuela, uno de los delincuentes le pidió un cigarro y le mostró una navaja exigiéndole su mochila que contenía una laptop; el segundo ladrón le quitó la billetera con dinero en efectivo.



En las calles Lázaro Mercado y Villa Bugambilia, en la colonia Villas del Real, se reportó a las 19:55 horas un robo más a un inmueble, donde se llevaron los aparatos electrónicos, ropa y una mochila deportiva.



A las 03:15 horas, en las calles San Mateo, entre San Marcos y San Jorge, en la colonia San Ángel, otra persona reportó el robo de dos generadores de energía de 3500 watts y otro de 7000 watts de la caja de un pick up estacionado en su propiedad.