Se hacía pasar por empleado de tienda... y los defraudó

HERMOSILLO, Sonora.-Un grupo de personas pide la intervención de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para que detengan e investiguen a un hombre que es señalado como quien defraudó a por lo menos 14.

Sergio Robles, uno de los afectados, indicó que el modo de operación del presunto defraudador, quien fue acusado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, es que se hacía pasar por empleado de una empresa.

El hombre al momento de realizar la supuesta venta traía gafete de la compañía y les ofrecía paquetes económicos para adquirir juegos de sala, minisplit, televisiones y comedor.

"Traía un gafete y me dijo que ofrecía artículos en liquidación, me ofreció televisiones y me ofreció minisplit, y qué precio tienes le digo, no pues me ofreció precios muy atractivos", apuntó.

Al convencerlo por los atractivos precios el ahora demandante le pidió que buscara a más personas para que aprovecharan la supuesta promoción.

Incluso los acompañó al interior de la sucursal de la tienda para que vieran los aparatos y lo que más convenció a las víctimas es que vieron al hombre platicar con uno de los empleados.

Ya dentro de la tienda les pidió que le dieran al menos la mitad del dinero del paquete para entregarlo a la tienda, aclaró que esa sucursal cuenta con dos accesos, mientras ellos se encontraban por la calle Serdán el ahora acusado huyó por la puerta de la Elías Calles.

"Le dí el dinero y él hizo como que iba a cajas, pero por la otra parte hay otra puerta, y salió por aquel lado corriendo, entonces lo seguí yo, éste se metió al Mercado y como era un horario de saturación de gente, éste se me escabulló", relató Sergio Robles.

Al regresar a preguntar al interior de la tienda, el trabajador negó que el hombre fuera empleado de esa firma y le advirtió que había sido víctima de fraude de esa persona.

El presunto defraudador fue detenido cuando acudió a un comercio, el dueño del negocio había sido de los defraudados, lo reconoció y fue detenido por alterar el orden público más no por fraude.

Los demandantes piden que intervenga la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, porque la Policía Municipal lo liberará en 36 horas por falta administrativa.

Las víctimas invitan a que si otras personas fueron defraudadas se comuniquen al 66 21 04 17 38.

; hasta el momento van 3 denuncias ante la Fiscalía, pero 14 personas se han unido al grupo de afectados que pretenden interponer una demanda.