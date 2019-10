Sara Valle no descarta que ataque lo haya cometido el crimen o personas contra su gobierno

HERMOSILLO, Sonora.-En fuertes declaraciones, Sara Valle, alcaldesa de Guaymas, no descartó que el atentado armado sufrido en su contra haya venido por parte del crimen organizado o de personas que están en contra de su gobierno.

“Cualquier persona que se sienta agredida por nosotros puede haber cometido la agresión”, dijo la presidenta municipal, “no descarto a nadie, cualquiera puedo perpetrar el atentado y quiero saber quiénes son los responsables”.

Agregó que su gobierno en Guaymas está avanzando, pero hay personas que están queriendo que las cosas no cambien.

Además, Valle desmintió las versiones que fueron difundidas sobre que no se encontraba en la vivienda al momento del atentado.

Sí estaba en mi casa cuando sucedieron los hechos. Yo sentí las ráfagas. Lo que no escuché fue el código rojo”, señaló, “solo tengo una casa en Guaymas, tengo 25 años viviendo en ese lugar, es un barrio muy tranquilo”.

Asimismo, la alcaldesa dijo que había dos policías afuera de su casa, pero que no reaccionaron porque el ataque sucedió muy rápido.

Por otro lado, informó que ayer recibió una llamada de la gobernadora Claudia Pavlovich donde le mostró todo su apoyo, así como de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, esta mañana.

Sobre su relación con los medios de comunicación, dijo que no tienen ningún problema con ellos, pero sí detalló que hay uno donde su ex esposo tiene un programa y continuamente la ataca.

“Mi ex marido es titular de un programa y todos los días habla muy mal de mí y de mis hijos. Este medio donde trabaja no es un medio imparcial. Pero no tengo ningún problema con los medios”, indicó.

El día de ayer el automóvil de Sara Valle Dessens, un Chevrolet, Aveo, color blanco, fue rafagueado con armas de fuego.

Narró que al detonarse las ráfagas de fuego, cimbró un sonido muy fuerte en su pecho que aún siente, y hasta que no llegaron sus hijos de hacer sus actividades académicas y deportivas, se sintió tranquila.

Tras hacer un análisis ayer por la noche, consideró que la agresión pudieron haberla ocasionado personas que están en desacuerdo con el trabajo que realiza para lograr una transformación profunda.