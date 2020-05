Roban cinturón del CMB al hermosillense Bryan Acosta tras irrumpir en su casa

HERMOSILLO, Sonora.- La madrugada del miércoles, tres personas entraron a la casa del boxeador hermosillense Bryan “Latino” Acosta y entre otras cosas se llevaron su más preciado tesoro, el cinturón Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo.

El pugilista narró para EL IMPARCIAL como tres hombres entraron a su casa y con violencia lo despojaron de absolutamente todas las cosas que había en su hogar, incluido el cetro que había logrado el pasado 7 de marzo en el Centro de Usos Múltiples.

“Estaba dormido y era eso de las 2:00-1:30 de la mañana y escuché un ruido a lo lejos y al mismo tiempo escucho y veo que prenden la luz de mi cuarto y abro los ojos y lo primero que veo son tres señores enfrente de mi, tres cholos drogadictos enfrente de mi y yo me impacté y me quedé en shock.

“Y me dicen que me voltee para amarrarme, amenazándome, y yo por inercia mi primera reacción fue resistirme y uno me picó con un pica hielo o un desarmador la verdad no me fijé qué era, pero sí alcanzó a picarme, un medio centímetro”, narró quien apenas hace dos semanas se mudó a vivir solo.

Además de amarrarlo y tirarlo al piso, los delincuentes le echaron muebles encima para evitar que Bryan se levantara, mientras ellos saqueaban la casa durante aproximadamente una hora en la que estuvo amarrado, para después que los asaltantes se fueran, salir a la calle.

“A como pude me desamarré y me dejaron sin nada, literalmente sin nada me desnudaron y me dejaron sin nada y lo que hice en cuanto me desamarré salí corriendo a casa de mis papás que es como a dos calles, pero salí desnudo”, explicó.

Sin duda alguna lo que más le duele, más que los golpes y las cosas materiales es el cinturón, pues es algo que logró con mucho esfuerzo y con largas jornadas de entrenamiento, por lo que hace un llamado a la sociedad a que lo ayuden a recuperarlo.

“Se llevaron todo hasta el cinturón qué es lo que más me puede, por lo que más quiero hacer justicia, por mi cinturón, es algo que no es tan valioso monetariamente, es algo que es muy valioso para mi porque lo gané con sudor y quiero que se haga justicia y si ven algo por favor que lo regresen.

“Prácticamente lo demás sale volando, porque qudé sano y salvo, pero sí pido que se haga justicia por mi cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Yo le pediría a la gente que si lo ven, es algo que no normalmente se ve, un cinturón de box es algo grande y reconocible, y les pediría que si lo llegan a ver nos den un poco de información”, dijo.

Realizó un llamado también a la sociedad a que valoren su vida, porque esta situación le puede pasar a cualquiera, incluso a personas que sin tener nada que ver, terminan siendo víctimas, como fue su caso.

ES BUENO SABER...

Bryan Acosta agradeció a sus compañeros boxeadores encabezados por Juan Francisco Estrada, Miguel Berchelt y el entrenador de Alfredo Caballero quienes lo han apoyado con diferentes cosas.