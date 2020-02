Tras operativo, adolescente secuestrado recupera su libertad en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un adolescente de 16 años de edad fue liberado de sus presuntos secuestradores durante un operativo de la Policía Municipal en la colonia Valle del Marquez en donde dos de sus captores resultaron muertos.

El joven estaba privado de la libertad en un domicilio, siendo rescatado por agentes de la Policía Municipal, uno de sus captores fueron detenidos y dos más quedaron abatidos en el lugar.

Seguridad Pública Municipal informó que en la mañana de ayer, policías preventivos realizaban un recorrido de seguridad por las calles Maxtla y Tepoztlán y por fuera de un comercio vieron a dos hombres que portaban armas de fuego, fajadas en la cintura.

Los policías detuvieron la patrulla para asegurarlos, pero los presuntos corrieron para darse a la fuga y uno de ellos, de 32 años de edad, fue capturado por los municipales y le aseguraron una pistola, calibre 0.40.

El otro fugitivo corrió hasta una de las casas ubicadas en las calles Huéhuetl y Templo Mitla, y fue perseguido por otro de los agentes, quien solicitó apoyo de sus compañeros cuando vio que en el traspatio del predio salieron corriendo dos hombres que portaban armas largas e intentaba escapar.

Al llegar más elementos, los delincuentes los amenazaron con las armas y al ver que su vida se encontraba en peligro, los policías tuvieron que responder con sus armas de cargo y dispararon contra los atacantes, quienes quedaron sin vida en el lugar.

Pide auxilio

En esos momentos, del interior del inmueble salió corriendo un menor de edad, quien solicitó auxilio, ya que aseguró que en días pasados lo habían privado de la libertad en San Pedro, El Saucito.

La Policía Municipal encontró en el sitio seis armas largas, cinco calibre AR-15 y una AK-47, además de chalecos tácticos y equipo balístico.



"Rogaba que los niños no estuvieran en el recreo"

Lo primero que se me vino a la mente después de eso fueron los niños de la primaria, le rogaba a Dios que no estuvieran jugando las pobres criaturas, que no estuvieran en el recreo, pero al parecer no”, externó una mujer que vive frente a la primaria Francisco Navarro, que está ubicada en Huéhuetl y Templo Tláloc.

Personas que escucharon los balazos ignoraban que se trataba de un enfrentamiento entre policías municipales y delincuentes que tenían privado de la libertad, en uno de los domicilios de la colonia Valle del Marquez, a un adolescente de 16 años de edad, y al repeler la agresión, los oficiales terminaron con la vida de los presuntos delincuentes.

Una de las personas que labora en la primaria platicó que cuando escucharon las detonaciones, los niños se tiraron al suelo sin que perdieran la calma, ya que han hecho simulacros similares y, a su parecer, los alumnos no se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando.

Como pólvora comenzó a correr la noticia por teléfono, por las redes sociales y grupos de WhatsApp de padres de familia cuyos hijos estudian en la primaria y lo único que querían es ir por ellos y llevárselos para alejarlos del peligro.

“A mí me habló una mamá del grupo de Cuarto C, que también a ella le habló otra mamá que vive muy cerca de ahí (de donde fueron las detonaciones) y me dice: ‘Oye, sabes qué está pasando en la escuela, porque hay mucha patrulla, mucho movimiento, sabes algo’.

“Y como yo soy tesorera del grupo, me preguntó, pero le dije: ‘No, No me he enterado de nada, pero ahorita busco a la maestra. Llamé y no me contestaba, pues me vine corriendo a la escuela y hablé con la maestra, y me dijo que los niños estaban bien, que estaban resguardados y no los podían entregar”, relató una de las mamás.

De manera anónima, los padres que se reunieron a las afueras del plantel, indicaron que la directora les había informado que por órdenes de las autoridades, los niños no podían salir de las instalaciones, ya que corrían peligro porque la diligencia no terminaba.

Los padres comprendieron que sus hijos estaban mejor resguardados en las instalaciones, ya que destacaron que a unos pequeños los resguardaron en el área de la biblioteca y los demás los tenían sentados en el suelo por si volvían los disparos.

“A mí me dijo la maestra que por la seguridad de los niños y de nosotros que nos fuéramos, porque peligramos aquí afuera y que no nos los iban a entregar, sino hasta las 12:30, la hora de salida.

“Pensándola bien, pues tiene razón, pero yo no me moveré de aquí hasta que salga mi niña”, exclamó otra de las madres.

Gran movilización policiaca se dio en los alrededores del domicilio.