Quema de maleza es algo común en predio de palapa

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la palapa de mariscos que se incendió en la madrugada de ayer, la cual estaba abandonada en la colonia Las Granjas, aseguraron que ya habían denunciado la quema de maleza en el lugar por la presencia de indigentes, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.



Fue a las 23:45 horas del pasado lunes, cuando agentes de la Policía Municipal acudieron a las calles Solidaridad y Olmos, ya que reportó al número de emergencia el incendio de un predio, conocido como la palapa de "La Cobacha".



Tal situación causó un gran temor en los vecinos, principalmente los que habitan en la avenida Castellana, quienes se quedaron sorprendidos por las enormes llamas que rebasaban los 15 metros de altura, por la estructura de cono invertido que la construcción tenía.



"Ya te imaginarás cómo nos pusimos, porque era impresionante el humadero y el fuego que estaba y con el temor de que saliera volando un pedazo de palma o madera y nos cayera para las casas.



"Esta situación ya la habíamos reportado y nunca nadie ha hecho nada. Quisiéramos saber quién es el dueño para que se haga responsable, porque no sé de qué privilegios goza para tener abandonado aquí y que no reciba un castigo", expresó una de las vecinas.



Los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que no querían tener problemas, pero sí que se solucione, de una vez por todas, la situación, ya que alrededor de las 07:30 horas de ayer mismo, quedaron restos del fuego y alcanzaron la maleza.



"Ayer, de la misma llama tan grande que estaba, muchos vecinos salimos y con el Jesús en la boca, porque teníamos miedo que se cayera ese como árbol de navidad y nos cayera encima… no sé, estuvo muy feo y tardaron mucho los Bomberos para apagarlo", expresó otra de las residentes.



De acuerdo a la información proporcionada por los denunciantes, el lugar era un restaurante de mariscos muy concurrido y visitado por los hermosillenes, pero desde hace aproximadamente cuatro años cerró al público y fue abandonado.



Desde entonces, el terreno se convirtió en hogar de personas de escasos recursos y en situación de calle, los cuales reciclan objetos para subsistir y realizan fogatas que una que otra vez no han podido controlar.



Por tal motivo, los residentes de Las Granjas solicitaron nuevamente a la autoridad competente que derrumben la construcción y que sellen bien las entradas al predio y así evitar en un futuro que se vuelva a presentar este tipo de incidentes.