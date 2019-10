Por violencia, suspenden clases en escuelas del valle de Empalme 

EMPALME, Sonora.- Las clases en las escuelas de nivel básico y superior del poblado Morelos La Atravezada, fueron suspendidas tras los hechos violentos que sembraron el terror entre los habitantes.



El jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil en Empalme, Javier Ibarra González, recomendó cancelar las actividades normales en las instituciones escolares para evitar que se exponga a los menores, en tanto las autoridades policiacas y militares regresan la calma en la zona rural.



"No tengo facultades para suspender las clases pero sí emitimos una recomendación para que se mantengamos familias resguardadas, en tanto pasa esta situación, no tiene caso exponer a los muchachos", apunto.



En Guaymas, no se ha emitido ninguna recomendación, sin embargo hay padres de familia que no enviarán a sus hijos a la escuela.



Este día alrededor de más 4:00 horas, un grupo armado ingresó a los valles de Guaymas y Empalme para asesinar a dos hombres, levantar a otro, atacar varias casas y al huir enfrentarse con las Fuerzas Armadas.