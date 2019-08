Piden a la Policía en el Palo Verde

HERMOSILLO, Sonora.- Con urgencia solicitan la presencia de la Policía Municipal en el Parque de la Antena de la colonia Palo Verde, ya que desde hace tres semanas no hay alumbrado público en algunas áreas, porque los delincuentes cortan la electricidad para poder hacer sus "reuniones".



Los reportantes dijeron estar preocupados por la situación que se presenta en el área deportiva ubicada en las calles Enrique León y Rubén Blanco, en la que hay tres canchas de futbol, una de volibol y una mini pista para correr.



"Sí, tiene todo eso, pero no se pueden usar porque en el día son unos calores que para qué te cuento y en la noche no hay luz, estamos a oscuras completamente, sólo prenden los focos de la cancha de futbol rápido porque juegan ahí, pero eso es a veces.



"Anoche no hubo luz tampoco, pero es porque los cholos le bajan el switch a la luz para que esté oscuro y juntarse, se reúnen en grupitos a drogarse y planear sus cosas, y la Policía bien, gracias", expresó uno de los afectados.



TEMEN REPRESALIAS



Por temor a represalias los denunciantes pidieron permanecer en el anonimato, destacaron que el problema siempre ha existido, pero en estas últimas semanas se intensificó y ya se cansaron de que la colonia se esté llenando de delincuentes.



"Estamos hartos que los robos estén al día y nadie haga nada", expuso, "la Policía sí pasa, pero en el día y, si pasa por la noche, es nomás por encimita, ahí le andan haciendo al loco dos o tres patrullas juntas, pero nomás".



"Lo que necesitamos es que se bajen y se metan hacia donde está la barda (lado Poniente del parque), porque ahí es donde se la llevan hasta en la madrugada y son personas que vienen de otras partes y de aquí mismo, ya ni se sabe", comentó otra de las vecinas.



DEPORTISTAS TRASNOCHADORES



Los ciudadanos indicaron que otra de las situaciones incómodas es que cuando sí sirve el alumbrado, realizan partidos de futbol hasta las 02:00 de la madrugada y eso atrae también inseguridad en la zona, además de que no dejan dormir.



"Esto es de lunes a domingo y no debe de ser así. Está bien, que hagan lo que quieran, pero que no afecten a los vecinos, son unos gritos, ponen bocinas y todo es muy molesto, agregó uno de los habitantes del Palo Verde.



Mientras se investiga la problemática que existe en el Parque de la Antena, al Sur de la ciudad, los habitantes esperan la respuesta pronta de las autoridades, porque temen que la colonia vuelva a presentar altos índices de incidencia delictiva como en años anteriores.