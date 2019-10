Pasarán más de 10 años en prisión por robar 108 mil pesos de gasolinera

HERMOSILLO, Sonora.- En segundos robaron 108 mil pesos en efectivo al ingresar con violencia a las oficinas administrativas de una gasolinera, ilícito por el cual dos personas pasarán más de once años en la cárcel, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.



Silverio “N.”, “El Yeyo”, recibió una pena de 13 años 9 meses de prisión y su cómplice José Ramón “N.” fue sentenciado por el Juez a purgar 11 años 3 meses en cárcel.



Ambos hombres figuran en la causa penal 012/2019 por el delito de robo agravado con violencia en las personas, ejecutado de noche por dos o más personas, en establecimiento comercial abierto al público, calificado.



Los hechos ocurrieron el 4 de enero del presente año, por la noche, cuando los delincuentes arribaron a una estación de servicio de venta de gasolina ubicada en bulevar Luis Encinas y Heriberto Aja, en el Centro de Hermosillo.



De inmediato se dirigieron a las oficinas administrativas de la estación, donde empleados realizaban el corte de caja de las ventas; los hampones los amenazaron con armas de fuego, obligándolos a tirarse al piso y preguntar dónde guardaban el dinero.



Al estar buscando el efectivo, con los trabajadores sometidos, aprovecharon para despojar a uno de los empleados de su teléfono celular y billetera. Continuaron la búsqueda de dinero en un escritorio, cajón por cajón, encontrando su botín: 108 mil pesos en efectivo.



Este dinero no les pareció suficiente, señala el boletín, pues uno de los delincuentes continuó la búsqueda y trató de abrir a la fuerza la caja fuerte del negocio, no logró su objetivo, desistió y decidieron huir. Al salir apresurados, uno de los trabajadores de la gasolinera salió tras ellos de inmediato y solicitó auxilio al número de Emergencias 9-1-1.



Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes al llamado y sorprendieron en flagrancia delictiva a José Ramón “N.”, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.



El Agente del Ministerio público, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y demás personal de las áreas especializadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), integraron la carpeta de investigación con sólidos datos de prueba que fueron presentados ante el Juez.



José Ramón “N.” aceptó el procedimiento abreviado y fue sentenciado a 11 años 3 meses de cárcel, mientras que a Silverio “N.” se le ejecutó orden de aprehensión el 24 de enero de este año.



Ante la solidez del caso presentado por personal de la FGJE, “El Yeyo” también aceptó el procedimiento abreviado y el Juez le impuso una sentencia de 13 años 9 meses que deberá purgar en prisión.