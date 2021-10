"Nos quedamos sin desayuno": Se quema estufa por exceso de grasa

HERMOSILLO.-Un incendio ocurrió en una vivienda de la colonia Revolución 1, cuando el exceso de grasa en una estufa se prendió en llamas y los habitantes de la vivienda ocuparon la intervención de bomberos.

María del Carmen Reyes, propietaria del inmueble, explicó que el siniestro ocurrió cerca de las 10:10 horas de la mañana en la casa número 42 de la calle Ernesto Salazar Girón.

La mujer explicó que la propagación del fuego ocurrió cuando uno de sus hijos adolescentes preparaba el desayuno, cuando la lumbre se extendió por toda la grasa que cubría la estufa.

"Nos quedamos sin desayuno"

“Fue puro susto y hambre, porque nos quedamos sin desayuno. Me dijeron los bomberos que ya no usara esa estufa, ya no sirve”, comentó.

Al momento del incendio estaba una mujer de la tercera edad en compañía de un menor de 14 años y una niña de 10 años, por fortuna no hubo lesionados.

En el interior de la casa solo resultaron daños menores en el área de la cocina. A este sitio acudieron bomberos con una unidad de rescate para sofocar el fuego y dieron la recomendación de hacer limpieza y que las conexiones de gas fueran de cobre.