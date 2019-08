No respeta el semáforo y causa choque volcadura

HERMOSILLO, Sonora.- Un choque volcadura entre dos camionetas registrado en la mañana de ayer dejó como resultado una persona con lesiones aparentemente leves; el accidente se presentó porque uno de los dos conductores involucrados no respetó la luz roja del semáforo.



De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Municipal, el accidente se registró a las 11:10 horas, en el cruce de las calles Nayarit y Yáñez, de la colonia San Benito.



Según los datos recabados en el lugar de los hechos, en sentido de Norte a Sur, sobre la calle Yáñez, circulaba una camioneta de la marca Chevrolet Trail Blazer, color gris, tripulada por Marco Antonio, de 27 años de edad.



Al llegar al cruce con la calle Nayarit se impactó contra una camioneta de la marca Chevrolet Blazer, color rojo, la cual era conducida por Jonathan, de 27 años de edad, quien se dirigía de Oriente a Poniente.



“Yo venía transitando por la Yañez, en el Trail Blazer y de la nada me salió el carro rojo, hay testigos, todo mundo”, expresó Marco Antonio, uno de los involucrados.



El choque provocó que el vehículo de color rojo se volcara hacia su izquierda, resultando uno de los pasajeros con lesiones aparentemente leves, informaron las autoridades.



Será la Fiscalía General de Justicia del Estado quien determine cuál de los dos conductores no respetó la luz del semáforo y deslindará responsabilidades.