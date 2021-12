Multan por casi 90 mil pesos a organizadores de una fiesta en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Una multa de casi 90 mil pesos aplicó el Ayuntamiento de Hermosillo a los organizadores de un evento donde detonaron juegos pirotécnicos a pesar de la prohibición expresa de ello.

Además de la multa, que equivale a 89 mil 620 pesos, se procedió a la suspensión del evento.

Inspectores de Inspección y Vigilancia, así como agentes de Seguridad Pública Municipal, acudieron al sitio donde realizaba el evento en la colonia Pitic, donde ciudadanos denunciaron que se detonaron cohetes de luz y sonido.

Los servidores públicos municipales verificaron la documentación que exhibieron los organizadores y se pudo constatar que hubo una violación al alcance del permiso expedido por el Ayuntamiento, ya que se especificó la prohibición de detonación de juegos pirotécnicos.

Lo anterior constituye además una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, donde se especifica que “Son faltas de Orden Público y bienestar colectivo: Detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, elevar aerostatos caseros con fuego en la vía pública y en propiedad privada, cuando se afecta a terceras personas”.

El Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, indicó que existe cero tolerancia a en el uso de artefactos que detonen con ruido, ya que afectan la tranquilidad de las personas, sobre todo con espectro Autista, y altera a las mascotas que se encuentren alrededor, además del riesgo que pueden significar.

Recordó que los permisos para eventos, sociales, deportivos, culturales, etc. estarán condicionados a que no se use pirotecnia que produzca ruido.