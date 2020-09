Madre de Cindy Priscila sigue búsqueda desesperada de la joven guaymense

GUAYMAS, Sonora.- Ya van cerca de 48 horas que Cindy Priscila Limón Silva se encuentra desaparecida en el Puerto de Guaymas y su madre se encuentra en una búsqueda desesperada.

Nancy Yadira Silva, madre de la joven, explicó que el pasado 2 de septiembre en la madrugada su hija estaba acompañado de otra persona en la colonia Guaymas Norte en la calle Diamante 1, cuando de repente una carro sedán color blanco de la marca Honda modelo reciente, levantó a las dos personas.

Uno de los testigos comentó a la señora que el vehículo salió a toda velocidad y en la entrada al fraccionamiento tomó a lado derecho.

“Toda la noche pasé en vela de que si la iban a regresar, del por qué se la habían llevado, como pasó todo, en qué momento si ella estaba afuera de su casa, estaba sentada, pasé toda la noche esperando una noticia, no marqué al 911, no puse ningún reporte por miedo”, señaló.

Al día siguiente se enteró que el hombre que habían “levantado” junto a su hija estaba bien y resguardado en su vivienda, por lo que fue a buscarlo.

“Me dijo que los subieron a punto de pistola y los bajaron en un lugar y que supuestamente eran 6 hombres, y él forcejeó con uno de ellos y logró escaparse en el monte”, comentó.

Cindy Priscila pidió a gritos que no la dejaran y hasta el momento es la única declaración que tiene la madre de familia y él joven no presenta ningún rasguño y su hija sigue sin aparecer, detalló.

“Por redes sociales he estado publicando mi desesperación, quiero que me ayuden quiero me que me digan simplemente quiero encontrarla, como sea quiero encontrarla, ella tiene un niño de 6 años que pregunta por ella, lógicamente quiero saber dónde está”, dijo.

Ayer Nancy Yadira interpuso una denuncia por la desaparición de su hija ante las autoridades en el Puerto de Guaymas y pide celeridad en la búsqueda de su hija.