Joven sufre fractura en tobillo tras ser atropellada frente a la Casa de la Cultura

HERMOSILLO, Sonora.- En el bulevar Vildósola frente a la Casa de la Cultura una joven estudiante, de 15 años, fue atropellada por vehículo sedán y resultó con una posible fractura en el tobillo.

La Dirección de Tránsito de Hermosillo informó que Yaquelin, de 15 años, fue impactada por la unidad cuando interrumpió los carriles de circulación y no cruzó por las aceras peatonales.

El vehículo que la atropelló en la mañana de ayer es un Sedan, Nissan, Negro, modelo 2020 conducido por Leonardo.

Joven sufre fractura en tobillo tras ser atropellada

Yaquelin resultó con posible fractura de tobillo izquierdo y escoriaciones en ambas rodillas. La unidad 532 de Cruz Roja la trasladó al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ramón Manuel Arvizu, encargado del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Seguro e Incluyente, explicó que el peatón debe de cruzar de manera segura y debe de hacerlo por las áreas de cruce peatonal de acuerdo al artículo 183 de la Ley de Tránsito.

“Aquí es un área clara donde están los cruces peatonales, donde hay lugares donde nosotros debemos de cruzar de manera más segura, pero las personas cambiamos la comodidad por la seguridad”, explicó.

Recomiendan cruzar bulevar por las esquinas

El bulevar Vildósola es de ocho carriles de circulación, recomendó cruzarlo por las esquinas y no por en medio de los carriles, ya que los vehículos circulan a 60 kilómetros por hora y un impacto al peatón puede ser fatal.

“El peatón debe de evitar por puntos o lugares donde no está permitido, aparte no están las condiciones de seguridad, entonces tienen que ir a la esquina más próxima”, dijo.

Por su parte al cuestionar a los peatones explicaron que ellos cruzan en medio de los carriles porque las paradas de camiones están retiradas del punto peatonal.

“Es un tramo peligroso porque hay muchos carros y creo que deberían de ser un puentecito para cruzarnos nosotros porque si no respetan los carros. Cruzó por media calle no por el lado del semáforo, se me hace muy largo”, opinó Julieta Méndez.

Isabel Sugich, otro de los sondeados, dijo que en las noches no hay alumbrado, hay mucho carro que circula a exceso de velocidad. Pidió que al menos hubiera líneas peatonales que conecten las paradas de camión.